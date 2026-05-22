Erdoğan, "CHP'ye mutlak butlan" kararına yorum yapmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı hakkında yorum yapmadı.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin hem enerji naklinde hem de barışın 'kilit aktörü' olarak son süreçte öne çıktığını savundu. Erdoğan, "Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmezliği, bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprü, geçiş ve kavşak noktası olduğunu söyledi.

Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte bu sürecin daha hızlı ilerletileceğini kaydetti.