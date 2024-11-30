Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Bunlardan ülkeye de, millete de hayır gelmez

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "6 Şubat'ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı" dedi.

Açıklamasında muhalefete hedef alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

"Ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli?" diyen Erdoğan, "Az çok bu işleri bilen herkesin takdir ettiği bir inşa ve ihya seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime faydası var. Sayın Özel çıkmış 'Deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü iddiayı, iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor" dedi.

Özel'e seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben buradan kendisine soruyorum; sayın Özel siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız, hangi işi bitirdiniz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektiren bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?"

KONSER GÖNDERMESİ

"Eski genel başkanınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor, meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanıza, elinizi tutan mı var?" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar. Çünkü bunların iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi yok. Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. İş yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Bunların devrik genel başkanı 'hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki önce seçim sandığının, daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı. Bunlardan ülkeye de, millete de hayır gelmez. CHP ve CHP'li siyasetçiler ne bu ülkeyi tanıyorlar, ne bu milleti tanıyorlar" ifadelerini kullandı.