Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar" dedi.

Erdoğan, AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu.

İç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik operasyonlara karşı düzenlenen eylemleri hedef aldı.

ERDOĞAN, ÖZEL'E SESLENDİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Bay Özgür" diye seslenerek "Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında konuşan Erdoğan, "Mahkemeye başvuranlar, şikayet edilenler, 'Parayla oyumu değiştirdim', 'Rüşvet aldım, verdim' diyenler CHP'li, velhasıl tarafların tamamı CHP'li" diye konuştu.

CHP'nin kazandığı belediyelerle ilgili yürütülen soruşturma, operasyon ve tutuklamalara karşı sokaklarda düzenlenen eylemleri hedef alan Erdoğan, "İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?

İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar.

İSTANBUL İÇİN "OMUZ OMUZA" VURGUSU

Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz.

İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz.

Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR

Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geriye dönüş olmayacak.

Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz"

