Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Türkiye'yi girdaba çekmek istiyorlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasının ilk bölümünde Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

Konuşmasının son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alan Erdoğan, "Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güvenini zedelemektir" dedi.

Ana muhalefetin kargaşa, kaos ve kriz içerisinde olduğunu savunan Erdoğan, "İstiyorlar ki Türkiye de aynı girdabın içerisinde olsun. Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi ikbal faturalarını millete ödetmeyi başaramadılar" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin kalkınma çabalarına alın teriyle, mücadelesiyle katkı veren tüm girişimcilere teşekkür ediyorum. Türkiye olarak çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. Emekçilerimiz 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği göz nuru ürünlerini gönderiyor. İnsanımız üretiyor, satıyor.

(Ahilik) fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

KOOPERATİFLERE VERİLECEK YENİ DESTEKLER

(Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı) 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor. TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız. Kooperatiflerimizin merakla beklediği 2025 yılı için başvuru sonuçlarını 22 Eylül’de açıklıyoruz.

İstikrar ve güven olmadığında sürekli patinaj yapmamız kaçınılmazdır. Siyasette istikrar, ekonomide güven oldukça ülkemizin önü açıktır. Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güvenini zedelemektir. Boykot çağrılarından, batılı medyaya ülkemizin şikayet edilmesine, sokaklarımızı karıştırmaya kadar yaptıkları bunun içindir.

"ANA MUHALEFET KARGAŞA, KAOS VE KRİZ İÇERİSİNDE"

Ana muhalefet kargaşa, kaos ve kriz içerisindedir. İstiyorlar ki Türkiye de aynı girdabın içerisinde olsun. Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi ikbal faturalarını millete ödetmeyi başaramadılar. Bundan sonra da ülkemize ve ekonomize zarar veremeyecekler. Daha müreffeh bir gelecek için dayanışma ruhunu büyütmeye sizi davet ediyorum."