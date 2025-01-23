Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin mesaj veren Erdoğan, "Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Aynı yangında yaralanan 51 vatandaşımızdan tedavileri halen devam eden 10 kardeşimize de rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Erdoğan konuşmasının devamında "Hiç kimse hukukun üstünde değildir" diyerek devam eden Erdoğan, şunları ifade etti: "Suç işleyenler, suçtan kibirlenenler, hukuka kastedenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır."

"KİMSE YARGI CAMİAMIZA PARMAK SALLAYAMAZ"

"Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak hakim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Daha önce de ifade ettim; yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız. Hatta mahkeme kararlarını gerekli nezaketi göstererek eleştirebilirsiniz. Ama bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına hem de çok yakışıksız, çok pervasız bir biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum."

'YENİ STRATEJİ BELGESİ'

'Yeni Strateji Belgesi' hakkında konuşan Erdoğan, "Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz" dedi.

"İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz" diyen Erdoğan, "Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları anlattı:

"• Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.

• Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

• Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz.

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.

• Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz."