Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle hedef aldı: Küresel güçlerin soytarısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bölümünde CHP'yi hedef alan Erdoğan, partiyi tarihin her döneminde "milletle kavgalı olmakla" suçladı. "Türkiye ne zaman tarihi adımlar atsa karşısına CHP çıkıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Küresel güçlerin soytarısı olan CHP'ye gönül verenlerin önemli kısmı bu tablodan rahatsız, biliyoruz" dedi.

Devamla CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, Özgür Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Konuşmamın hemen başında, Erzurum Palandöken'de antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Emre evladımızın ailesine sabır diliyorum.

Türkiye ne zaman tarihi adımlar atsa karşısına CHP çıkıyor. Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunlarına dair en ufak çözüm paketi yoktur. Böyle bir niyetleri, hazırlıkları da bulunmuyor. Yaptıkları hiçbir eser olmadığı halde kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta pek mahirler. Halbuki siyaset sadece yıkmakla, sadece kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değil.

"KARŞIMIZDA AYNI AMBLEM ALTINDA 4-5 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ BİR YAPI VAR"

Son çeyrek asıra bakalım. Türkiye'nin AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle, demokrasi ve özgürlük reformları ile ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir? Projelerimize en çok karşı çıkanlar, bunlardan en fazla faydalananlardır. Yıllardır yönettikleri belediyeleri altyapı ve üstyapılarıyla nasıl geride bıraktıklarını, imkânlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi içlerindeki kavganın temelinde de bu rant kavgası var. Evet, CHP'den bahsediyorum. İnsanın aklına ister istemez 'Hangi CHP?' diye bir soru geliyor. Karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş, birbirlerinin ayağını kaydırmakla meşgul bir yapı var. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz. CHP, tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlendiler. Ülkemizin etkin güç hale gelmesinden rahatsız olanların aparatı oldular. Dibe batmalarına rağmen, bunlardan en küçük kendini düzeltme emaresi göremiyoruz.

"CHP MİLLİLİKTEN VE YERLİLİKTEN UZAKLAŞIYOR"

CHP'nin bünyesini saran gaflet haline her alanda şahidiz. Türkiye, güney sınırlarının güvenliği için harekatlar yapıyor, karşımıza CHP çıkıyor. Akdeniz'deki çıkarlarımız için Libya'da pozisyon alıyoruz, karşımıza CHP çıkıyor. Rusya-Ukrayna, Filistin'deki trajedi, bölgedeki bütün çatışmalarda takdir kazanan tutumlar geliştiriyor, karşısına CHP çıkıyor.

CHP millilikten ve yerlilikten daha fazla uzaklaşıyor. Savrulmanın en önemli delillerinden biri de, FETÖ'den, PKK'ya kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkiler... Küresel güçlerin soytarısı olan CHP'ye gönül verenlerin önemli kısmı bu tablodan rahatsız, biliyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL ARTIK KOMİK BİLE DEĞİL"

Eski Genel Başkanları, eline FETÖ'cülerin argümanlarıyla güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil.

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu duruma düşürmesi utandırıcıdır. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne politika geliştirme kabiliyetine sahip. Mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı bu yanlış üsluptan vazgeçip, milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi."