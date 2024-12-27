Erdoğan, CHP'yi Suriye üzerinden hedef aldı: Ellerinden gelse zalim Esed'e mersiye yakacaklar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor" dedi.

"Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır" diyen Erdoğan, "Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Baba-oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu? Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan ver, ne halini hatrını soran var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Ne yapsalar boş! Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulmayacaklar" dedi.

Erdoğan, "Bay Kemal dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yeniği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SURİYE ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

CHP'ye Suriye üzerinden hedef alan Erdoğan, "61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından Baas rejimi düştü. Yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar" diye konuştu.

Cumhur İttifakı vurgusu yapan Erdoğan, "Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifkı olarak Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız" dedi.