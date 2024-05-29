Erdoğan CHP'yi ziyaret için tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra yapacağını açıkladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyaretin ardından dile getirdiği iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ilişkin bir soruya da "Görüşmeme için hiçbir neden, sebep yoktur" yanıtını verdi.