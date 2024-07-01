Erdoğan CHP’li belediyeleri ‘zam’ ve ‘hayat tarzına baskı’ üzerinden hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef alarak "Üç aylık dönemde güya özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmek, cinsiyetsizleştirme politikalarına aleni destek vermek, belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatları olamadı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Görüyoruz muhalefet belediyelerinde vaat yağmurlarının yerini, zam yağmurları aldı" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeleri hayat tarzına baskı ve zam üzerinden hedef aldı.

"Görüyoruz muhalefet belediyelerinde vaat yağmurlarının yerini, zam yağmurları aldı" diyen Erdoğan, "Geride bıraktığımız üç aylık dönemde güya özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmek, cinsiyetsizleştirme politikalarına aleni destek vermek, belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatları olamadı" ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'ndaki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Kayseri'de Suriyelilere yönelik linç girişimine ilişkin ise "Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" dedi.

Sokak hayvanları yasasına ilişkin de konuşan Erdoğan, yasada son aşamaya gelindiğini, yasanın çıkmasının ardından ise yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burada bulunan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra farklı toplantılarla da sık sık bir araya geleceğiz. Bundan tam 30 yıl önce millete hizmet mücadelemize yerelden başladık. Politikalarımızı önce belediyelerdeki uygulamalarla ortaya koyduk. Kendimizi önce belediyelerle ispat ettik. AK Parti'nin en büyük referans kaynağı yerel yönetimlerdir. AK Parti birikimi ile referanslarıyla sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir. Rakiplerimiz bile bizi taklit etmeye bizden kopya çekmeye başladı. Biz nevi siyasi rakiplerimize koçluk yapıyoruz. Dünya değişirken bizim de değişime daha hızlı adapte olmamız gereken başlıklar vardır.

"HATAYI DA KUSURU DA KENDİMİZDE ARIYORUZ"

Son seçimlerde muhalefet tamamen ucuz popülizme dayalı bir kampanya yürüttü. Deprem riski gibi sorunlar için ortaya hiçbir somut çözüm koymadılar. Son seçimde muhalefet ekonomideki sıkıntıları da istismar etti. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 40.5 oy oranına ulaşmıştır. Çok boyutlu olarak muhasebemizi yaptık ve yapıyoruz. Hatayı da kusuru da kendimizde arıyoruz. Bu hassas süreci bir kuyumcu titizliğiyle gerçekleştireceğiz. Tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

CHP’Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

Nepotizimin ne olduğunu 3 ay içerisinde milletimize gösterdiler. Kayırmacılığın adeta kitabını yazıyorlar. Geride bıraktığımız üç aylık dönemde güya özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmek, cinsiyetsizleştirme politikalarına aleni destek vermek, belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatları olamadı.

İşçinin ekmeğiyle oylanamayacağız dediler. Göreve geldikleri birçok il ve ilçede emekçi kardeşlerimizi kapı dışarıda ettiler. Görüyoruz muhalefet belediyelerinde vaat yağmurlarının yerini, zam yağmurları aldı, işçi kıyımı aldı. Tehdit ve yıldırma aldı.

KAYSERİ AÇIKLAMASI

Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez.

Seçilmiş olmanız milletin üzerinde bir konuma yükseldiğiniz anlamına asla gelmiyor. Tam aksine seçilmiş olmanız sizi milletin hizmetkarı konumuna getiriyor.

(Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa)Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere, şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rötuşlarını yaptığımız düzenlemenin yasalaşmasıyla yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşecek. Biz de gereken desteği sağlayacağız."