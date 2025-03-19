Erdoğan, Çiftçilerle İftar Programı'nda konuştu: "Saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçilerle İftar Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair bir şey söylemezken "Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

15 Temmuz'da darbecilere karşı direnişinizi unutmayacağız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle geldik.

Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz.