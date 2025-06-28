Erdoğan: Çiftçinin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumu yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ana muhalefet başta olmak üzere muhalefeti hedef alan Erdoğan, ekonomiye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyla gerçekler arasında büyük fark var" diyen Erdoğan, çiftçilerin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumun içerisinde olmadığını savundu.

CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Lafa gelince Kuvay-i Milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi direniyor, bizi sıkıştırmaları için ricada bulunuyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyla gerçekler arasında büyük fark var. Çiftçi kardeşimiz çok uygun fiyatta kredi kullanıyor. Ortada iflas etme, borç batağına batma, ödeyememe gibi bir durum yok. Tarım sektörümüz hamdolsun dimdik ayaktadır.

23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Zirai don olayından 65 ilimiz etkilendi. TARSİM kapsamında zararlarını karşıladık, sigortasız çiftçilerimizin zararlarını da karşılamaya devam ediyoruz. Kasım'a kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.

"ŞAİBEYLE YATIP BUTLANLA KALKIYORLAR"

Ortada bir batan iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.

İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet, unutmayın, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı şudur: Lafa gelince Kuvay-i Milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi direniyor, bizi sıkıştırmaları için ricada bulunuyor.

Hâsılı, millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi, bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın. 2 yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça 'Allah bu milletin yüzüne bakmış' diyoruz.

Son 22 yılda tarımda 110 milyar liralık dış ticaret fazlası verdik. Hayat kaynağımız olan suya toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. 10 bin 603 tesisi hizmete açtık. İklim krizinin olumsuz etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. Toprağın suyun, tarım ve hayvancılığın önemi artıyor. Son dönemde devrim niteliğindeki bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede hangi miktarda ekileceğine karar veriyoruz. Üretim yapacak vatandaşlarımıza yönelik ilave teşviklerimizi ilan ettik.

1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Çiftçilerimize 2025 yılında toplam 84 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak."