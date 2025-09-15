Erdoğan, cihatçı HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de emperyalistlerin desteğiyle iktidarı ele geçirerek kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile bir araya geldi.

Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında cihatçı HTŞ lideri Colani ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da yer aldı.