Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi’nin devlet başkanları için verdiği yemeğe katıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in devlet başkanları için verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Meyciang Kongre Merkezi'ndeki yemeğe, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Erdoğan çifti, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı.

Yemeğe katılan liderler ve eşleri de aile fotoğrafında bir araya geldi.

Liderler, daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi'nin verdiği akşam yemeğine katıldı.