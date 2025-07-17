Erdoğan, Colani ile telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Colani ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.