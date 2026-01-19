Erdoğan, Colani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirttiğini aktaran Duran, "Cumhurbaşkanı'mız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerine yer verdi.