Erdoğan: COP31'i seneye Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nı (COP31) önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri' oturumunda konuştu. Erdoğan, 2035 yılına kadar Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini mevcudun 4 katına çıkarmayı öngördüklerini belirterek, "Şimdiden bu yıl içerisinde toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız. Ayrıca BM'nin desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönen Sıfır Atık projesiyle birlikte çevresel konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avusturalya'yla sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum. Ayrıca, Güney Afrika Dönem Başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme yönündeki çabalarımızı önümüzdeki dönemde artırmamızın çok isabetli olacağına gönülden inanıyorum. Bu gayretlerin, ekonomik gayretleri çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.