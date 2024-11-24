"Erdoğan, Cübbeli Ahmet-İsmailağa gerginliği için Ali Erbaş'ı görevlendirdi"

İsmailağa Cemaati ve 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında devam eden gerginlikle ilgili olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı görevlendirdiği iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren gazeteci Nevzat Çiçek, Cübbeli Ahmet'e söz konusu iddiayı sordu.

Cübbeli Ahmet, Erbaş’ın kendileriyle görüştüğünü ve bu görüşme sonrası daha dikkatli davranacaklarına dair söz verdiğini ifade etti.

Cübbeli Ahmet, "Şunu konuş, bunu konuşma gibi insana kota koyacak bir durumda değiller. 'Birbirimizi yıpratıcı konuşmalar yapmayalım' dediler" ifadelerini kullandı.