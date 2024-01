Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara adaylarını açıkladı: 5 ilçe MHP'ye bırakıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. Erdoğan, konuşmasında "Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetim milletimize sağlayacağı hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerindeki Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nda, Ankara'da 5 ilçe MHP'ye bırakılırken, 20 ilçede ise AKP'nin adayları yer aldı.

Ankara Altındağ'da eski Tarım Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki aday gösterilirken, Polatlı, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde MHP'nin adaylarına yer verildi.

Erdoğan, adayların açıklanmasından önce yaptığı konuşmanın büyük bir kısmını muhalefeti hedef göstermeye ayırdı.

"Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetim milletimize sağlayacağı hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil" diyen Erdoğan, "Söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın aday tanıtım törenindeki konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"İnşallah 30 Ocak Salı günü seçim beyannamesini açıklayacağız. İstanbul'u yeniden vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz. Ankara'nın altın çağına gireceğine de yürekten inanıyorum. Ak Parti kurulduğu günden beri genel ve yerel her seçimde iddialı projelerle çıkmış bir partidir. Buradan milletime sesleniyorum. Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetim milletimize sağlayacağı hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil.

Onların şehirlerimize eser kazandırmak gibi bir derdi yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant kavgalarından ülke düşmanlarıyla iş birliğinden proje üretmeye vakit bulamıyorlar. Tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat ediniz söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Bol bol şov yaptılar.

"ESERSİZ HARCANAN YILLARDAN SÖZ EDİYORUM"

Artık günler sayıyoruz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart akşamı zafer naralarıyla Ankara'nın caddelerinde dolaşmaya var mıyız? Elimizi vicdanımıza koyduğumuzda gördüğümüz şudur; Esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır.

Başkalarının ne yaptığının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar siyaseti basit bir matematik denklemine indirgesinler. Biz işimize bakacağız.

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI

SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49.25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize hizmete adamış emeklilerimizin istifade etmesini sağlayacak.

Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek.

Dedikodular üzerinden bir bardak suda

Kendi siyasetlerini yalandan, şovmenlikten ibaret görenlere inat eser siyasetinden vazgeçmeyeceğiz.

Niyet hayır, akıbet kayır diyerek 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da bildiğimiz yolda yürüyeceğiz."

AKP'Lİ ADAY HIZINI ALAMADI

Aday tanıtım toplantısında Erdoğan'ın söz verdiği Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can, "Çamlıdere hedefim yüzde 90. Can feda Ak Parti'ye, can feda Cumhurbaşkanıma" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: Akyurt: Hilal Ayık (Mevcut) Altındağ: Veysel Tiryaki (Eski Tarım Bakan Yardımcısı) Ayaş: Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP'nin adayı) Bala: Ahmet Buran (Mevcut) Beypazarı: Tuncer Kaplan (Mevcut) Çamlıdere: Hazım Caner Can (Mevcut) Çankaya: Duhan Kalkan (Kalecik Belediye Başkanı) Çubuk: Baki Demirbaş (Mevcut) Elmadağ: Eyüp Tekiner (AKP İlçe Başkanı) Etimesgut: Enver Demirel (MHP’nin adayı) Evren: Hüsamettin Ünsal (Mevcut) Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP’nin adayı) Güdül: Muzaffer Yalçın (Mevcut) Haymana: Özdemir Turgut (Mevcut) Kahramankazan: Serhat Oğuz (Mevcut) Kalecik: Erdal Dal (MHP’nin adayı) Keçiören: Zafer Çoktan (AKP İlçe Başkanı) Kızılcahamam: Süleyman Acar (Mevcut) Mamak: Asım Balcı (Altındağ Belediye Başkanı) Nallıhan: İsmail Öntaş (Mevcut) Polatlı: Levent Çağlancı (MHP’nin adayı) Pursaklar: Ertuğrul Çetin (Mevcut) Sincan: Murat Ercan (Mevcut) Şereflikoçhisar: Memiş Çelik (Mevcut) Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan (AKP İlçe Başkanı)

Ayrıntılar geliyor...