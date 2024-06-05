Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Akşener ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

Saat 17.00'de gerçekleştirilecek görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerini kullandı.