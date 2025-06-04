Erdoğan cuntanın başkanı olmayı seçti

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan için "cumhurbaşkanı olmak yerine cunta başkanı olmayı tercih etti" diyen Özel, CHP’ye yönelik yargı operasyonları hakkında da değerlendi. Özel, "2 milyon üyemiz, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar. Biz teslim olmayız, Erdoğan gidecek" dedi.

Kurban bayramına ilişkin mesajlar veren Özel, "Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2002’de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL’ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu" dedi.

Özel, kurban bayramı için emeklilere verilen 4 bin TL’lik ikramiyenin meblağ olarak düşük olmasını eleştirdi ve 2018’de bin TL’lik ikramiye ile bir koç alınabilindiğini, bugün ise ancak 4 kilo et alınabildiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Erdoğan’ı ‘sokağa, pazara, halkın arasına çıkmaya’ davet eden Özel, "Millet, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Ona göre oy veriyor. Asgari ücrete, emekliye zam vermeden, işsizin sorununu çözmeden o koltukta oturamazsın. Sen oy alamayıp seçim kaybettiğinde seçilmişlere darbe yapmaya, belediyeleri ele geçirmeye gelmedin. Bugün terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsak, ‘yapmayacağım’ dediğini yapıyorsan meşru değilsin. O koltukta bir gün bile oturamazsın. Bunu diyerek oy almadın" ifadelerini kullandı.

İBB’ye yönelik devam eden operasyonları eleştiren CHP lideri, şunları söyledi: "Biz bu itibarsızlaştırma operasyonlarını daha önce gördük. 27 Mayıs’tan sonra rahmetli Celal Bayar’ın, Adnan Menderes’in yaşadıklarını hatırlayın. 23 sene önce ‘erdemliler hareketi’ diye geleceksin. 23 sene sonra tek suçu rekor oyla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp içeri atacaksın. Size ant olsun, nasıl Celal Bayar’ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bugün de aynıları yaşanıyor. Nasıl ki millet Süleyman Demirel’i 7 sene iktidar yaptılarsa bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır. Ant olsun ki iktidar olacağız."

Daha önce planlanan ancak rafa kaldırılan siyasi ahlâk ve siyasi etik yasasını onaylamaya hazır olduklarını belirten Özel, iktidara "Biz onaylarız ama siz var mısınız?" diye sordu. Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerine devam eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de kimin hapse gireceğine ‘dünya liderimiz’, kimin hapisten çıkacağına başka dünya liderleri karar veriyor. Rahip Brunson, Deniz Yücel, Büyükada tutukluları, Fransız gazeteci. Bunların hepsi devlet başkanlarının telefonuyla bırakıldı."

İKİ MİLYON ÜYEMİZ ALNINIZI KARIŞLAR

Özgür Özel daha sonra ‘Kişi kendinden bilir işi’ başlıklı, kartona yapıştırılan gazete kupürlerinin yer aldığı bir görseli kameraya tuttu:

"Bizi ne ile suçluyorlar, Erdoğan o dönemde bunlara neler yapmış. Medyaya para dağıtmış, bilboardları parasız vermiş, havuz medyasını bilmeyen var mı? Binali Yıldırım’ın havuz yaptığını, AKP’ye yakın iş adamlarının buraya para aktardığını, o paralarla bu kanalların alınmadığını bilmeyen var mı? Bu darbenin başı cumhurbaşkanlığını bırakmış, cunta başkanlığını tercih etmiştir. Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu ayın sonunda CHP ile ilgili açılmış bir davada, kayyum olmadı başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. Buradan açıkça söylüyorum CHP grubuyla, Parti Meclisi ile 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız hodri meydan. Atatürk’ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim hodri meydan. Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın, iki milyon üyemiz alnını karışlar, nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan’ın hedefiyiz, dosta düşmana söylüyoruz ki, teslim olmayız. Biz kazanacağız. Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak, hodri meydan."

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KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR” DENİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şikayeti üzerine Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla yer alırken eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş "müşteki" olarak gösterildi. Şüpheliler arasında Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti. İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3’er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.