Erdoğan da katıldı: Fatma Baltacı'ya cenaze töreni

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, AKP İstanbul İl Başkanlığının karşısındaki yolda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yaşında hayatını kaybeden AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine gelen Erdoğan, Baltacı'nın yakınlarına baş sağlığı diledi.

Erdoğan ile beraberindekiler, Baltacı'nın yanı sıra, 95 yaşında hayatını kaybeden Sabriye isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan, Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yine musallada bulunan Sabriye Hanımefendi ki 95 yaşında Hakk'a uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıcıdır ve Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye Hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz, mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan, haberi aldıklarında "hakikaten adeta vurulmuşa" döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baltacı, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, AKP genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, kadın kolları teşkilatından çok sayıda mesai arkadaşı ve partililer katıldı.