Erdoğan, damadının kurduğu Next Sosyal’de hesap açtı: Roket emojili paylaşım yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu sosyal medya platformu Next Sosyal'de hesap açarak roket emojili paylaşım yaptı.

Sosyal medya platformu X'teki "Erdoğan dijital medya" hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NSosyal'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST gençliğinin geliştirdiği, Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu NSosyal'deki ilk paylaşımını yaptı" denildi.

Erdoğan'ın Next Sosyal'deki ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer verdi.

Ardından "Hazır mısınız?" ifadesini kullanan Erdoğan "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojilerine yer verdi.