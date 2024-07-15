Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması: Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü için hazırlanan programda konuşan Erdoğan, "Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini yine milletin azmi kurtarmıştır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini yine milletin azmi kurtarmıştır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ’cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

15 Temmuz’da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

"15 TEMMUZ'UN İŞARET FİŞEĞİ 'ONE MINUTE' ÇIKIŞIMIZDAN SONRA ATILDI"

15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik, aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. Hedef şahsımızla ve ailemizle birlikte tüm milletimizdi, 85 milyonun bütün fertleriydi.

1960’tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl', 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği, esasında bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı.

15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir.