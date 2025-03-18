Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında konuşan Erdoğan, "Bir taraftan göğsümüz kabarır, diğer yandan gözyaşlarımız sel olur gider" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN KARAKTERİ HÜRRİYETTİR"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Çanakkale ruhunu anlamayan bu ruhu anlayamaz, bu milletin kodlarını çözemez. Çanakkale, bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır. Emperyalistlerin oyununa karşı dikkatli olacağız. Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferimiz'in 110. yılı tüm kardeş coğrafyalarımıza kutlu olsun.

Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte Çanakkale, 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya takdimine geçildi.