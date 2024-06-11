Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP'ye ziyaret: Gündemde hangi konular var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek, Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak. Masada asgari ücret ve emekli maaşlarından kayyum atamalarına, Gezi tutuklularından yargıya müdahale konuları olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme saat 16.00’da başlayacak. Görüşme Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ilk ziyaret olacak.

Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

MASADA NELER VAR?

Görüşmenin ana gündem maddelerinden olan Gezi Davası tutukluları, yargı kararları ve kayyum konularında CHP’nin talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek. Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel’in dosyasında yer alacak. CHP yönetimi ayrıca Can Atalay hakkındaki AYM kararının uygulanması konularında da adım atılmasını bekliyor.

Şenyaşar Ailesi de Özel’in, dosyasında bulunacak. Erdoğan’ın yargıya müdahalesinden rahatsızlığın dillendirilmesinin beklendiği görüşmede Özel, “Anayasa’nın bağlayıcılığı” vurgusu yapacak. Kayyum uygulamasının seçmen iradesi gaspı niteliği taşıdığı da Erdoğan’a anlatılacak.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ekonomik krizin neden olduğu sorunlar başta olmak üzere, görüşmede ayrıca asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuların da gündeme getirilmesi bekleniyor.

FORSLU BAYRAK ASILACAK

Öte yandan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı bayrak asılacak, boş koltuk olmayacak. CHP lideri Özgür Özel, iade-i ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Erdoğan’ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla ağırlayacağını belirtmişti. "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özel, "Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı’nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı’ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik" şeklinde konuşmuştu.

Özel’in 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’ndeki ziyaretine ilişkin basına servis edilen fotoğraflarda, Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olması kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yaratmış, bu durum CHP yönetimini de rahatsız etmişti.