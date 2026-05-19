AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'nci yılı için paylaştığı mesajda, "Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum" dedi.

  • 19.05.2026 12:22
  • Güncelleme: 19.05.2026 13:01
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'nci yılı için mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajın altına gençlerle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

