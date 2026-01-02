Erdoğan'dan "2026'da ekonomi nasıl olacak?" sorusuna yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin 2026'ya "iyi başladığını" öne sürdü. "Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankası rezervi her geçen gün iyiye gidiyor" diyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye göndermek istediği konteynırlara Netanyahu'nun engel olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"Filistin ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Özellikle Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Herhalde o yavruların ahı Netanyahu'nun yanına kalmaz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elimizde konteynırlar var ama o müsaade etmediği için konteynır gönderemiyoruz. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız."
EKONOMİ NASIL OLACAK?
"2026'da ekonomi nasıl olacak?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, şu ifadelerin kullandı:
"2026'ya olumlu şekilde girdik. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankası rezervi her geçen gün iyiye gidiyor. Moralimiz gayet iyi. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz."
"TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik adımlar hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Şu anda bildiğiniz gibi gerek sayın Putin gerek Zelenski gerek Trump ile görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta yine Paris'te böyle bir zirve olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi günü sayın Trump ile de görüşmemiz olacak. "