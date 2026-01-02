Erdoğan'dan "2026'da ekonomi nasıl olacak?" sorusuna yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye göndermek istediği konteynırlara Netanyahu'nun engel olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Filistin ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Özellikle Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Herhalde o yavruların ahı Netanyahu'nun yanına kalmaz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elimizde konteynırlar var ama o müsaade etmediği için konteynır gönderemiyoruz. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız."

EKONOMİ NASIL OLACAK?

"2026'da ekonomi nasıl olacak?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, şu ifadelerin kullandı:

"2026'ya olumlu şekilde girdik. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankası rezervi her geçen gün iyiye gidiyor. Moralimiz gayet iyi. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz."

"TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik adımlar hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı: