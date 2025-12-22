Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."