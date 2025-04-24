Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Ermeni Toplumu'nun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaşıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla andığını belirtti.

Ermeni soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen ve 200 Ermeninin evlerinden alınarak sürgün edildiği gün olan 24 Nisan 1915'in 110. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yayımlayan Erdoğan, "I. Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum" dedi.

"GEÇMİŞİN HATIRALARI BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ESİR ALMAMALI"

Açıklamasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine dair tarihsel koşullara da değinen Erdoğan, “Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar sebebiyle kaybettiğimiz canların acılarını hâlâ yüreklerimizde hissediyoruz” ifadesini kullandı.

Geçmişin acı hatıralarının bugünü esir almaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “86 milyon olarak, geleceğimizi beraber inşa etmemiz gerektiğinin farkındayız” dedi.

"GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILARI SAMİMİYETLE PAYLAŞIYORUM"

Cumhurbaşkanı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu düşüncelerle Ermeni Toplumu'nun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ediyorum.”

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Toplumu'nun kıymetli mensupları, değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

I. Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu' nun son dönemlerinde yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar sebebiyle kaybettiğimiz canların acılarını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Öte yandan geçmişin müessir hatıralarının, bu günü ve geleceği esir almaması gerektiği inancıyla 86 milyon olarak, geleceğimizi beraber inşa etmemiz gerektiğinin farkındayız. Tarihten husumet çıkartmak, aramızdaki güçlü köprü ve bağları sarmaya çalışanlar, bugüne kadar emellerine ulaşamadılar.

Bu vatan topraklarınsa asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz.

Hangi gerekçe ile olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına, ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim ve sosyal hayatına kıymetli katkılarda bulunan Ermeni vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği, diğer tüm vatandaşlarımız gibi önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Türkiye'yi bugünlere nasıl birlikte getirdiyse, Türkiye Yüzyılını da birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.

Ay yıldızlı al bayrağın huzur veren gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak ilelebet özgürce yaşayacağız.

Bu düşüncelerle Ermeni Toplumu'nun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ediyorum."