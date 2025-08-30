Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Bu zaferle küllerimizden doğduk"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu programında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Ağustos ayı, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir.

Belgrad'dan Moğaç'a, Çaldıran'dan Ortukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz.

Düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazileri yağıyla yad etmek ve emanetlerinde sahip çıkmak için azami gayret ediyoruz. Mazisi ile bağı kopan milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz ecdatten aldığımız mirası daha da zenginleştirmek ve gelecek kuşlaklara aktarmaktır.

İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye 100 yılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Biraz önce bizleri gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden selamlayan kahraman askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden büyük millet meclisimizin tüm mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Malazgirt'teki ilk akımlardan bugüne istiklal ve istikbalimiz için cansiperane bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi kemali edeple iade ediyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin ve devletimizin bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını yürekten selamlıyor, her birine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle programımızı teşrif eden her bir misafirimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüz kutlu olsun, sağ olun, var olun."