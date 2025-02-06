Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an bile çekmedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü için mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de paylaşım yapıldı.

'Şehirlerin tekrar tam olarak ayağa kaldırılacağını' öne süren Erdoğan "Depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik" iddiasına bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: