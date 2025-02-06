Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an bile çekmedik
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 6 Şubat depremleri için mesaj paylaştı. 'Şehirlerin tekrar tam olarak ayağa kaldırılacağını' öne süren Erdoğan "Depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik" iddiasına bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü için mesaj yayımladı.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de paylaşım yapıldı.
'Şehirlerin tekrar tam olarak ayağa kaldırılacağını' öne süren Erdoğan "Depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik" iddiasına bulundu.
Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2025