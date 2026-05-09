Erdoğan'dan AB mesajı: AB'nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin AB'ye olan ihtiyacından fazla

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye duyduğu ihtiyacın Türkiye’nin Birliğe duyduğu ihtiyaçtan daha fazla olduğunu savunarak, “Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır” dedi.

Erdoğan mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs’ın, Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olmasının yanı sıra kıtada barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak gelecek hedefini de temsil ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin 76 yıl önce üzerine inşa edildiği ilke ve kuralların bugün çok boyutlu krizlerle sınandığını belirten Erdoğan, savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik sıkıntıların küresel etkilerinin, Birliği daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar geliştirmeye zorladığını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak bu sürecin asli ve vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin hak ettiği konuma sahip olmadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ve krizleri yönetme kapasitesinde zayıflık yaşayacağını dile getirdi.

"AVRUPA MİMARİSİNİN EKSİK KALIR"

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: