Erdoğan'dan AB mesajı: "Somut adımlar bekliyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslendi.

4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Erdoğan, "Sürecimizi ilerletme konusunda hazırız ve kararlıyız. Avrupa Birliği'nden de somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in 1,5 yıldır saldırgan bir tutum izlediğini belirten Erdoğan, bölgede kalıcı barış için Filistin sorunun iki devlet ile çözülmesi yönündeki fikrini yineledi.

Erdoğan, Suriye'ye ilişkin mesajında ise "Suriye'deki 14 yıllık kargaşanın yükün en büyüğünü çekmiş bir ülkeyiz. Suriye'nin yeni bir istikrarsızlık sürecine girmesine müsaade etmeyiz. Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BUNUN ADI DEVLET TERÖRÜ DEĞİL MİDİR?"

"Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür, çünkü insanlık 5'ten büyüktür.

Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah daha nice asırlar boyunca yine burada olacağız

Barışın savaştan daha fazla emek istediğini elbette biliyoruz.

Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız.

İsrail 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor

İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Bunun adı barbarlık değilse, soruyorum, nedir? Ambulansın içinde sağlık personelini katletmek haydutluk değilse, nedir? Bunun adı devlet terörü değil midir?

Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir

Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ KENDİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"

Bu zulme itiraz etmek, olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir.

500 sene önce topraklarından kovulan İsraillileri ülkemizde konuk ettik, o gün ne isek bugün de oyuz. İsrail'in Gazze'deki develt terörürü devam ettikçe ülkemize kalıcı barışın gelmesi oldukça zordur. Bölgemizde barış, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözülmesiyle mümkündür.

Suriye'de etnik ve dini aidiyetleri kaşıyarak 8 Aralık devrimini dinamitlemeye çalışıyor. Biz komşumuz Suriye'deki 14 yıllık kargaşanın yükün en büyüğünü çekmiş bir ülkeyiz. Suriye'nin yeni bir istikrarsızlık sürecine girmesine müsaade etmeyiz. Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Eğer Avrupa Birliği mevcut sınamaların üstesinden gelmek, yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmek istiyorsa ve bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olarak birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Sürecimizi ilerletme konusunda hazırız ve kararlıyız. Avrupa Birliği'nden de somut adımlar bekliyoruz."