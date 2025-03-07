Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili "Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz" mesajını verdi.

Erdoğan, "Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz" diyen Erdoğan, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz" dedi.