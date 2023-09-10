Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' göndermeli F-16 yanıtı: Benim de kongrem, TBMM...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin F-16 satışına ilişkin, "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir" dedi. "Siz her şeye 'kongre, kongre' diyorsunuz. Benim de kongrem var" diyen Erdoğan, "Benim kongrem, TBMM... TBMM'den bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Fas'ta 7 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız" dedi.

G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu seneki temamız tek dünya, tek aile, tek gelecek oldu. Çevre sorunlarını istişare ettik. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, özellikle de bunun kaybı gezegen krizi etkisini daha fazla hissettiriyor. Orman yangınlarından sel felaketlerine kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını zaten görüyoruz. Dünyamızın ortak geleceğini etkileyen bu meselelerde elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"600 BİN SURİYELİ VATANINA DÖNDÜ"

"İnancımız, kültürümüz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık bir ailenin ferdiyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "'Açlıktan çocukların öldüğü, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, insan hayatının değersizleştiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. 4 milyon mağdura sahip çıkıyoruz."

Erdoğan, "Şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışır şekilde vatanına geri döndü. Projelerimiz hayata geçtikçe bu sayı daha da artacak" dedi.

"GERİLİMİ TIRMANDIRACAK ADIMDAN UZAK DURULMALI"

Tahıl koridoruna değinen Erdoğan,"100 binlerce insanın canına mal olan Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Pek çok diplomatik hamleye imza attık. 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Girişim sayesinde gıda krizinin önüne geçtik. Girişim 3 kez uzatıldı. Hafta başında Soçi'ye yaptığım ziyarette Putin ile bu meseleyi bir kez daha konuştuk. Rusya Katar ve Türkiye olarak Afrika'da sıkıntı çekenlere 1 milyon ton tahılın ulaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz."

"PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞMEM OLACAK"

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yapılan seçimlere tepki göstererek, "Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok" dedi ve ekledi: "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor."

F-16 SATIŞI VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve İsveç'in NATO'ye üyelik sürecine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada da sayın Biden ile ayaküstü de olsa bir görüşmemiz oldu. Ve orada F-16 konusunu da görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var; Siz her şeye 'kongre, kongre' diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem, TBMM... TBMM'den bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım."

AB ÜYESİ ÜLKELERE ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği üyesi ülkelere eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" diye konuştu.