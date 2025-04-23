Erdoğan'dan AFAD'daki deprem toplantısı sonrası açıklama: "Vatandaşlarımız müsterih olsun"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bakanlar ve yetkililerle bir araya geldi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ile emniyet ve jandarma yetkilileri yer aldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile Efkan Ala'nın dahi hazır bulunduğu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kimsenin davet edilmemesi dikkat çekti.

Erdoğan toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamada, "Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik.

Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin."