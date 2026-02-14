Erdoğan'dan Akın Gürlek'e: "Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun"

Çiçeği burnunda Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Gürlek'in toplantı öncesi ilginç bir diyalog yaşadığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni katılan bakanlara ve Akın Gürlek'e yönelik sözleri dikkat çekti.

Toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımcılar tarafından yöneltilen bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"DERSİNE ÇALIŞMIŞ"

Habere göre, Gürlek’in soruya verdiği yanıtın ardından Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” yorumunda bulunduğu ve bu sözlerin salondakiler tarafından alkışlandığı ifade edildi.