Erdoğan'dan "Akkuyu" açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Nijer'de altın üretimine başlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Nijer'de ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretime başlamayı hedefliyoruz" dedi.

"AKKUYU'DA İLK REAKTÖRÜN İNŞASI YAKIN ZAMANDA TAMAMLANIYOR"

Tüm tepkilere karşın hayata geçirilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santralı'na da değinen Erdoğan, deneme üretiminin başlayacağını söyledi. Erdoğan, "Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor."

Enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttiklerini iddia eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi zirveye çıkıp adımızı eni iyiler arasına yazdırmak istiyoruz."