Erdoğan'dan AKP ve Cumhur İttifakı çağrısı: "Türkiye'nin ihtiyacı var"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güvenli yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var" dedi.

Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık" savunması yaptı.

"Zorlukları beraber aştık" diyen Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tüm sabotajlara rağmen bugüne geldik. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık.

Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelere hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar var. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı Hatay'ımızda, bizzat tanıklık ediyoruz.

Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni konut ve işyerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Siz bize güvendiniz, inandınız, en zor şartlarda dualarınız ve oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de size layık olmak adına ne gerekiyorsa yaptık. Zorlukları beraber aştık. Güveninizi boşa çıkarmadık, 455 bin 357 konutu tamamladık!. İftiracılar ortada yok, biz buradayız.

AKP VE CUMHUR İTTİFAKI ÇAĞRISI

Gençler, bakın. Partimizin İl Başkanları Toplantısı'nda da söyledim. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güvenli yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Vatandaşlarımızla birlikte Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var.

Bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizler de görüyorsunuz. Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmak isteyenler, etnik, mezhep ve inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarınızı hepimiz biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız."