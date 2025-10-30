Erdoğan'dan Alman gazetecinin 'Ekrem İmamoğlu' sorusuna yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Merz'i Saray'ın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşen Erdoğan ve Merz, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik mesajı veren Erdoğan, "Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Görüşmemizde Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ortak değerimiz ve zenginliğimiz olduğunu bir kez daha teyit ettik" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Avrupa'da artışı engellenemeyen, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım."

"Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı" diyen Erdoğan, "50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz" diye konuştu.

MERZ: TÜRKİYE'Yİ AB'DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Almanya Başbakanı Merz ise, "Türkiye bizi meşgul eden tüm dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör" dedi.

Merz, "Güvenlik politikaları alanında daha yakın işbirliği içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz" diye konuştu.

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT

Alman basınından bir gazetecinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kim, hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun, eğer hukuku ayaklar altına alırsanız yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terennüm ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini yapmaktadır."

HAKEMLERİN BAHİS SKANDALI

Hakemlerin bahis skandalı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Örneği son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır. Ve bu hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım. Ve şu anda da bu yapılmıştır. Vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır" diye konuştu.