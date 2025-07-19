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Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan eski CHP Genel Başkanı Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Güncel
  • 19.07.2025 15:45
  • Giriş: 19.07.2025 15:45
  • Güncelleme: 19.07.2025 15:48
Kaynak: AA
Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHPnin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti
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