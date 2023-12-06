Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Enflasyonu da yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4,6'lık büyüme kaydettik. Kaliteli ve sürdürüelebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktrur. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma dönemi olarak görüyoruz.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE

Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

YEREL SEÇİME DAİR AÇIKLAMA

Erdoğan, ayrıca yerel seçimle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız." dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEREK..."

Erdoğan, konuşmasında Suriye ve Irak sınırına yakın bölgelerle ilgili de konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Terör örgütünü yeniden canlandırma gayretlerinin farkındayız. Bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Terörü kaynağında yok ediyoruz. Teröristlerin kümelendiği her yeri temizliyoruz."