Erdoğan'dan asgari ücret yorumu: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 30'luk zam ile 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin ilk açıklamasında çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kalındığını öne sürdü.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında Suriyelilere ilişkin "Bu süreçte dönmek isteyene yardımcı olacağız. Ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Grup toplantısına dün (24 Aralık Salı) Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı da katıldı.

Erdoğan, konuşmasına Balıkesir'deki mühimmat deposunda yaşamını yitiren 11 kişiyi anarak başladı.

Erdoğan konuşmasında CHP'nin asgari ücret konusundaki tutumunu hedef aldı. "Sırtlarında küfe taşımıyorlar" diyen Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik de "SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam hakkında da ülkenin büyüme rakamlarından örnekler verirken "Duydum ki CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun" dedi.

"SGK'YA BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimi de hürmetle selamlıyorum. CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonu yok. Bunların amacı şahsi iktidarlarını korumaktır. Borçları ödemek, sözleri tutmak gibi huyları yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Kusura bakmayın, emeklinin, öksüzün hakkını size konserlere şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefet ile karşı karşıyayız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret tutarını 22 bin 104 TL olarak açıkladık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret son atışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Duydum ki CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor. Turizm inşallah rekora koşuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz sabırla çok daha iyi neticeler göreceğiz. Popülizme düşmeden süreci yöneteceğiz.

YÜZDE 50 BANDI AÇIKLAMASI

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kürtlerle olan ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız.

Aylan bebeğin, kalbimize çakılan fotoğrafını nasıl unutabiliriz?

"YERLERİNDEN EDİLENLERİN 3,6 MİLYONU ÜLKEMİZE SIĞINDI"

Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı yazı sebebiyle tutuklanması, vahşi rejim tarafından şehit edilmesiyle başladı. Şehirler köyler İslam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserle yerle yeksan edildi. 1 milyon kardeşimizin rejim ve destekçilerinin, ya da terör örgütlerinin saldırıları sonucunda şehit oldu. Yine bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli vatanını terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak kendilerine ve ailelerine en azından güvenli bir hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar, botları batırılanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Aylan bebeğin o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Yüzü kan revan içindeki Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unutabiliriz.

"DÖNMEK İSTEYENE YARDIMCI OLACAĞIZ"