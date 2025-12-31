Erdoğan'dan askerlere telefonda yılbaşı mesajı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte yılın son gününde Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

Ziyarette, askerlerin yeni yılını kutlayan Güler’in ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askerlerle telefonda görüştü. Güler, personelin eğitim ve hazırlık düzeyine ilişkin değerlendirmesinin ardından sözü Erdoğan’a bıraktı.

Erdoğan, telefon bağlantısıyla askerlere hitap ederek şunları söyledi:

İÇ CEPHE VE SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

"Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz. Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla"