Erdoğan'dan Atina'ya resmi ziyaret: 'Benim için öyle birisi yok' dediği Miçotakis ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir takım resmi ziyaretlerde bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan, 2022 yılında ''Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dediği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmek üzere Yunanistan'a gitti.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'te başkent Atina'ya hareket etti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 23 Mayıs 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yaptığı ABD gezisinde "F-16'ları Türkiye'ye satmayın" dediğini söyleyerek, ''Artık benim için Miçotakis diye biri yok" demişti.

Erdoğan, "Biz bu yıl (Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis ( Yunanistan Başbakanı) diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.