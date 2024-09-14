Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: "Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Becirovic, ortak basın açıklaması düzenledi.

Becirovic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Özel bir niteliğe sahip Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk" dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimiz ve EUFOR-Althea Harekatı'ndaki mevcudiyetimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.

TİCARETİ ARTTIRMA PROJELERİ

Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Dost ve kardeş Bosna Hersek'e yaklaşımımızın temelinde tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bu anlayış yatmaktadır.

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticareti artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkan ile paylaştım. Enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım.

Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayisine yönelik işbirliğimizi nasıl ve ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durduk."

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan edildiğini, Türkiye'nin alınan bu kararı eş sunucu olarak desteklediğini söyledi.

Bu temelde Türkiye'nin 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Uluslararası Günü" olarak kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' sözünden ilhamla, soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecektir, hesabını da mutlaka soracağız."