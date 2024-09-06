Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail barbarlığını lanetliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail işgalini protesto eden ABD ve Türkiye vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 41 bin Filistinliyi öldürdüğünü hatırlatan Erdoğan, "Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.