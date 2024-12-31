Erdoğan'dan Bahçeli ve Özel'e yeni yıl tebriği
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.