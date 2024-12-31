Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan'dan Bahçeli ve Özel'e yeni yıl tebriği

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Güncel
  • 31.12.2024 16:55
  • Giriş: 31.12.2024 16:55
  • Güncelleme: 31.12.2024 16:58
Kaynak: AA
Erdoğan'dan Bahçeli ve Özel'e yeni yıl tebriği

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Özgür Özelden Erdoğan ve siyasi parti liderlerine yeni yıl telefonu
BirGün'e Abone Ol