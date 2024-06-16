Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. İki isim birbirlerinin bayramını tebrik etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

AA'nın aktardığına göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

'İTTİFAK' AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için çok büyük bir program hayata geçirecektir. Bizde çatlama olmaz. Bir ne kerpiç ne toprağız. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise dün İtalya ve İspanya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, "Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır" demişti.