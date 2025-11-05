Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'i kuran ilk parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil.

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlardan atıp tutmayı çok iyi biliyor. Fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor.

Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki, CHP ya hararet yapacak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

SÜREÇ MESAJI

Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili sayın Mithat Sancar'ı Külliyemizde kabul ederek çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle yerine getirilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos'tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Dünkü grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursağında bırakan sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum.

